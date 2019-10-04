Футбол
Pravda.RuАзербайджан подал протест в УЕФА из-за флага Нагорного Карабаха
Ассоциация футбола Азербайджана (АФФА) подала протест в УЕФА из-за появления флага Нагорно-Карабахской Республики на матче Лиги Европы "Дюделанж" - "Карабах" в Люксембурге. В заявлении ассоциации отмечается, что этот инцидент является политической провокацией, которые недопустимы в футболе.
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Матч «Дюделанжа» с «Карабахом» прервали из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Sportbox.RUвчера в 16:14
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