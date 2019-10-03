Футбол

Газета.RuГазета.RuМатч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24. На 31-й минуте при счете 2:0 в пользу "Карабаха" над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Карабахский скандал в Люксембурге

Спорт-Экспрессвчера в 19:05

Армянские ультрас взяли ответственность за дрон с флагом на матче «Карабаха»

Чемпионат06:18

Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Газета.Ru06:14

АФФА выступила с официальным заявлением в связи с провокацией против «Карабаха»

Sputnik Азербайджан05:04

Армянские ультрас взяли на себя ответственность за акцию с дроном на матче «Карабаха» в Лиге Европы

Sport24.ru03:41

Матч «Дюделанжа» с «Карабахом» прервали из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

Sportbox.RUвчера в 16:14

АФФА подала жалобу в УЕФА из-за дрона с флагом Нагорно-Карабахской Республики на матче «Карабаха» в ЛЕ

Sports.ru05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Российская газета 10:22
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.
Вести.Ru 11:07
Кино

Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»

Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Политика

Задержанную в Иране российскую журналистку освободят

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.
Lenta.ru 10:11
Происшествия

В Москве уволилась директор школы, где дети издевались над сверстником

В Москве уволилась директор московской школы №1536, где группа школьников издевалась над сверстником и сняла происходящее на видео.
Известия 09:07
Хоккей

Салават Юлаев — Северсталь 1:1 (3-й период)

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Горобзор.ру 02:00
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве

Российская газета вчера в 13:42
Политика

В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Политика

Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Российская газета 01 октября в 19:57
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Здоровье

Медики назвали продукты, предотвращающие закупорку артерий

Зеленые листовые овощи помогают предотвратить ожирение и держать уровень сахара в норме - а это две основные причины закупорки артерий, пишет «Медикфорум».
Вечерний курьер 02:47
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Политика

Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»

Сроки выдачи Данией разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах «фактически прошли», признал в интервью Business FM глава Минэнерго России Александр Новак.
Lenta.ru 11:02
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Политика

В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации

Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
Радио Sputnik 02 октября в 14:40
Общество

Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК 09:42
Футбол

«Интер Черкесск» сыграет с «Краснодар 3» в 12-м туре ПФЛ

Матч 12-го тура ПФЛ зоны Юг Интер Черкесск проведет в гостях у Краснодар 3. Соперник на 13 месте, немного уступает Интеру по числу забитых мячей.
Черкесск-портал 07:22
Культура

Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма вчера в 01:10
Шоу-бизнес

После инцидента с наркотиками Наталью Бочкареву частично парализовало

Актриса Наталья Бочкарева сорвала передачу Адрея Малахова "Прямой эфир" из-за проблем со здоровьем.
Открытый Нижний 04:27
Политика

Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком

Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.
Московский Комсомолец 04:06
Кино

Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»

Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Политика

Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
Национальная служба новостей вчера в 12:38
Здоровье

В США стремительно растет число заболевших от курения вейпов

В США, по данным на 1 октября, зафиксировано 1080 случаев неизвестного заболевания, которое поражает курильщиков вейпов.
BFM.ru 11:34
Политика

Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

РИА Новости 07:35
Хоккей

Первая драка в сезоне НХЛ с участием Задорова попала на видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймс» и «Колорадо Эвеланш» была зафиксирована первая драка новая сезона.
Нева Спорт 04:20
Политика

Порошенко нанял российского адвоката

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.
Российская газета 06:16
Наука

В России добыли уникальный алмаз-матрешку

Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
ТАСС 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное