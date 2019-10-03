Футбол
Газета.RuМатч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24. На 31-й минуте при счете 2:0 в пользу "Карабаха" над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.
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АФФА выступила с официальным заявлением в связи с провокацией против «Карабаха»
Sputnik Азербайджан05:04
Матч «Дюделанжа» с «Карабахом» прервали из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Sportbox.RUвчера в 16:14
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