Футбол

Газета.RuГазета.RuМатч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24. На 31-й минуте при счете 2:0 в пользу "Карабаха" над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Яркие перфомансы, политическая провокация и другие сладости Лиги Европы

Бомбардир.ру05:15

Матч «Дюделанжа» с «Карабахом» прервали из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

Sportbox.RUвчера в 16:14

Армянские ультрас взяли ответственность за дрон с флагом на матче «Карабаха»

Чемпионат06:18

Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Газета.Ru06:14

Армянские ультрас взяли на себя ответственность за акцию с дроном на матче «Карабаха» в Лиге Европы

Sport24.ru03:41

Карабахский скандал в Люксембурге

Спорт-Экспрессвчера в 19:05

АФФА подала жалобу в УЕФА из-за дрона с флагом Нагорно-Карабахской Республики на матче «Карабаха» в ЛЕ

Sports.ru05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет день рождения

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, как Владимир Путин планирует провести свой день рождения, который состоится 7 октября.
Слово и Дело 06:45
Общество

Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей

Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Шоу-бизнес

После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица

Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Политика

Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
РИА Новости 07:50
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Энергетика

Роснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России

Всего в России 2,7 тыс. месторождений с запасами 28,9 млрд тонн нефти, в инвентаризацию вошли 719 месторождений — это около 92% всех запасов, при этом это всего 26% от всех месторождений.
Евразия Daily 01:28
Космос

В США нашли обшивку НЛО

Мир новостей вчера в 11:50
Футбол

Игнатьев и Могилевец заменят Жемалетдинова и Зобнина в сборной России

РИА Новости 08:25
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика

Путин поручил временно разместить депутатов Госдумы в Доме союзов

Экономика сегодня вчера в 12:03
Общество

Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму

Lenta.ru 08:36
Игры

Трейлер к запуску кооперативного боевика Ghost Recon Breakpoint

3DNews 02 октября в 06:05
Происшествия

Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка

В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.
Российская газета 05:14
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Происшествия

В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника

В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
Новый День 08:27
Происшествия

Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму унесло жизни двух человек

На крымской трассе «Таврида», в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека.
REGNUM 04:22
Общество

Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст

Телеканал 360° вчера в 04:21
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Общество

Новые станции метро Фрунзенского радиуса приняли первых пассажиров

Вечером в четверг, 3 октября, первые пассажиры посетили только что открывшиеся новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена.
Невские Новости вчера в 10:36
Футбол

Английский болельщик принял ислам из-за футболиста Салаха

Ранее фанат "Ноттингем Форест" ненавидел ислам, но его вдохновил образ жизни футболиста "Ливерпуля".
Pravda.Ru 05:52
Фигурное катание

Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае

Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
News.ru вчера в 09:46
Происшествия

Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья

В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.
Российская газета 05:25
Политика

Порошенко нанял российского адвоката Новикова

В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Шоу-бизнес

Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк

Утро.ru 03:33
Политика

Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное