Футбол
Газета.RuМатч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24. На 31-й минуте при счете 2:0 в пользу "Карабаха" над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Матч «Дюделанжа» с «Карабахом» прервали из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Sportbox.RUвчера в 16:14
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет день рождения
Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, как Владимир Путин планирует провести свой день рождения, который состоится 7 октября.
Слово и Дело 06:45
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Политика
Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
РИА Новости 07:50
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Энергетика
Роснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России
Всего в России 2,7 тыс. месторождений с запасами 28,9 млрд тонн нефти, в инвентаризацию вошли 719 месторождений — это около 92% всех запасов, при этом это всего 26% от всех месторождений.
Евразия Daily 01:28
Космос
В США нашли обшивку НЛО
Мир новостей вчера в 11:50
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика
Путин поручил временно разместить депутатов Госдумы в Доме союзов
Экономика сегодня вчера в 12:03
Игры
Трейлер к запуску кооперативного боевика Ghost Recon Breakpoint
3DNews 02 октября в 06:05
Происшествия
Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка
В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.
Российская газета 05:14
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
Новый День 08:27
Происшествия
Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму унесло жизни двух человек
На крымской трассе «Таврида», в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека.
REGNUM 04:22
Общество
Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст
Телеканал 360° вчера в 04:21
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Общество
Новые станции метро Фрунзенского радиуса приняли первых пассажиров
Вечером в четверг, 3 октября, первые пассажиры посетили только что открывшиеся новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена.
Невские Новости вчера в 10:36
Футбол
Английский болельщик принял ислам из-за футболиста Салаха
Ранее фанат "Ноттингем Форест" ненавидел ислам, но его вдохновил образ жизни футболиста "Ливерпуля".
Pravda.Ru 05:52
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае
Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
News.ru вчера в 09:46
Происшествия
Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья
В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.
Российская газета 05:25
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44