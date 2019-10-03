Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24. На 31-й минуте при счете 2:0 в пользу "Карабаха" над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.

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