Футбол
Газета.RuМатч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24. На 31-й минуте при счете 2:0 в пользу "Карабаха" над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.
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«Хотели испортить футболистам „Карабаха“ настроение». Армянский фанат — об акции с дроном
Sport24.ruвчера в 15:30
Матч «Дюделанжа» с «Карабахом» прервали из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
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