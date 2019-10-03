Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24. На 31-й минуте при счете 2:0 в пользу "Карабаха" над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.

Спорт день за днем

Общество Определены регионы с самыми высокими зарплатами учителей Сервис «Авито Работа» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что самую высокую зарплату получают учителя в Москве.

Происшествия В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.

Общество Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Политика В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Происшествия Бельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки Футболистов бельгийского любительского клуба «Эспойр Майнройс» заподозрили в изнасиловании девушки, пишет The Sun.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Шоу-бизнес После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.

Единоборства Стали известны гонорары Головкина и Деревянченко за бой Стало известно, сколько получал боксеры Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко за проведенный поединок, сообщает ESPN.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.

Интернет Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.

Политика Новак рассказал о цене транзита газа через Украину Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Экономика «Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).

Политика РФ предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США Российская сторона на фоне скандала с невыдачей виз дипломатам из РФ предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из США.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Общество Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.

Экономика В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

Хоккей Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс» Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Гаджеты Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.

Происшествия Катер врезался в берег Иркутского водохранилища Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".