Футбол
Газета.RuМатч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Скандалом обернулся матч 2-го тура Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом". Встреча была прервана из-за вылетевшего на поле дрона, к которому был прикреплен флаг Нагорно-Карабахской республики.
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