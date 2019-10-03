Футбол
АБНМатч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха. Арбитр встречи остановил игру на 32-ой минуте, когда азербайджанская команда вела в счете, 2:0.
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Матч «Дюделанжа» с «Карабахом» прервали из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Sportbox.RUвчера в 16:14
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
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