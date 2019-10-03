Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха. Арбитр встречи остановил игру на 32-ой минуте, когда азербайджанская команда вела в счете, 2:0.

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Происшествия Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.

Армия и оружие Россия развернет в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении К 2022 году в Коми и Мурманской области появятся две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении.

Гаджеты Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google Предполагается, что сайт закрыли по просьбе Huawei, так как скачиваемые приложения для установки основных приложений от Google, нарушает безопасность используемой версии Android на Mate 30.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

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Космос НАСА намерено купить у России места на «Союзах» для полетов к МКС НАСА ведет переговоры с российской корпорацией Роскосмос относительно приобретения новых мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.

Музыка Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

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