Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха. Арбитр встречи остановил игру на 32-ой минуте, когда азербайджанская команда вела в счете, 2:0.

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Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Политика Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ Россия против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии, нет никаких доказательств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Футбол Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Политика Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Здоровье Законопроект об отказе в соцобслуживании на дому внесен в Госдуму Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Здоровье Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".

Фигурное катание Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Шанхае.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.

Кино Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены» В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Политика Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Единоборства Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.

Авто Эксперт рассказал о тонкостях при покупке автостраховки каско В хорошем полисе каско не содержится ограничений по ночному хранению.

Экономика Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.

Кино В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019 В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Космос Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023 Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.

Происшествия В США избили мужчину в кепке с надписью на русском В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.

Футбол «Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство команды Добавим, что Маркизио провел за Зенит, который стал последним клубом в карьере итальянца, 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два забитых.

Энергетика Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.