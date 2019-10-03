Футбол
Вестник КавказаМатч Лиги Европы в Люксембурге прерван из-за провокации с флагом «НКР»
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы в Люксембурге между местным "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван на 15 минут из-за появления над полем дрона с флагом контролируемого Арменией фейкового режима "НКР".
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Матч «Дюделанж» – «Карабах» был приостановлен из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
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Матч «Дюделанжа» с «Карабахом» прервали из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
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