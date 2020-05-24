Коронавирус
Российская газетаМатч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса
Одна из авторитетных компаний провела исследование и подсчитала количество жертв от коронавируса из-за посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта. По информации The Sunday Times, эта игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.
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с чего всё началось
Повышенный уровень смертности людей с коронавирусом зафиксирован в клиниках рядом со стадионом «Ливерпуля», где прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной командой и мадридским «Атлетико» 11 марта 2020 года, передает The Sunday Times.РБКвчера в 18:00
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