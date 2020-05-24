с чего всё началось

Одна из авторитетных компаний провела исследование и подсчитала количество жертв от коронавируса из-за посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта. По информации The Sunday Times, эта игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.

Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

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Политика Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым "Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону. 235

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 464

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Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,7K

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