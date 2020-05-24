с чего всё началось

Одна из авторитетных компаний провела исследование и подсчитала количество жертв от коронавируса из-за посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта. По информации The Sunday Times, эта игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.

Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 2,2K

Здоровье Российским СМИ предложили запретить освещать коронавирус Филатов отметил, что СМИ нужно вообще запретить «любые разговоры на тему коронавируса» и оставить право освещения пандемии только за федеральными и региональными оперштабами.

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 50

Общество Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. 274

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником "Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет", - говорится в сообщении. 288

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус Как сообщили в Роспотребнадзоре, страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что спиртное может убить коронавирус. 383

Общество Названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России в начале осени.

Наука Китайские ученые испытали вакцину против коронавируса Разработанная китайскими учеными вакцина показала себя безопасной и способной защитить людей от нового коронавируса, сообщает The New York Times. 2

Общество Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке» Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами. 99

Общество Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия. 538

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке. 1K

Политика Рогозин заявил о необходимости новой орбитальной станции «Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал Рогозин. 1

Общество Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя. 4

Армия и оружие В ЛНР за сутки не зафиксировано обстрелов со стороны ВСУ Обстрелов со стороны украинских формирований за сутки 23 мая в ЛНР на зафиксировано, 24 мая сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. 4