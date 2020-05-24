Коронавирус
Российская газетаМатч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса
Одна из авторитетных компаний провела исследование и подсчитала количество жертв от коронавируса из-за посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта. По информации The Sunday Times, эта игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.
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Армия и оружие
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Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice
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Ученые выяснили причину высокой смертности мужчин от коронавируса
Ученые объяснили высокую смертность среди мужчин от COVID-19 высоким уровнем тестостерона.
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Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен был обнаружен полицией за столиком итальянского кафе после 23:00 в центре Вены.
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Бывший технический директор миланского «Интера» Марко Бранка рассказал о неудачной попытке клуба подписать нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
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