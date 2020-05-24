с чего всё началось

Одна из авторитетных компаний провела исследование и подсчитала количество жертв от коронавируса из-за посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта. По информации The Sunday Times, эта игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.

Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 529

Армия и оружие Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка Подразделения сирийской армии в ходе проведенной на юго-западе провинции Ракка операции ликвидировали банду боевиков ИГ*, передает новостной портал Al-Masdar.

Экономика Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы. 8

Общество Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel. 84

Общество Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19 Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население. 49

Недвижимость Стоимость аренды жилья в крупных городах упала на 10% в апреле В апреле 2020 года стоимость арендного жилья упала во всех крупных городах России, пишет газета «Известия».

Политика Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда Российские политики и эксперты прокомментировали высказывание советника президента США Роберта О’Брайена о том, что Калининград — это "кинжал в сердце Европы". 1,7K

Происшествия Прокуратура отказалась признать потерпевшим срочника Шамсутдинова Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье, повторно отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве. 10

Армия и оружие В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Происшествия В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ. 1

Космос Илон Маск рассказал, что нужно для освоения Марса Вашингтон, 24 мая 2020, 11:41 — REGNUM Для создания колонии на Марсе требуется в разы уменьшить экономические затраты по выведению полезной нагрузки на околоземную орбиту, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск 24 мая в социальной сети Twitter. 1

Наука Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

Авто В Сети показали новинку от Geely Бренд Geometry, который является детищем компании Geely, представил свой новый электрический хетчбэк с литерой «C». Стоит напомнить, что бренд Geometry ранее показала среднеразмерный седан Geometry A. Теперь же настала очередь электрического хетчбэка Geometry C. Заметим, что внешне модели A и C сильно похожи, однако при этом они не имеют общих кузовных панелей.

Здоровье В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ. 125

Наука Ученые выяснили причину высокой смертности мужчин от коронавируса Ученые объяснили высокую смертность среди мужчин от COVID-19 высоким уровнем тестостерона.

Происшествия «Стопкоронавирус» сообщил о четырех умерших с коронавирусом за сутки в Амурской области В Амурской области за сутки умерли четыре человека с коронавирусом. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф 24 мая.

Общество Полиция обнаружила президента Австрии в закрытом кафе Президент Австрии Александр Ван дер Беллен был обнаружен полицией за столиком итальянского кафе после 23:00 в центре Вены. 16