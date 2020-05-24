с чего всё началось

Одна из авторитетных компаний провела исследование и подсчитала количество жертв от коронавируса из-за посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта. По информации The Sunday Times, эта игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.

Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

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