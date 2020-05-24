Коронавирус
Российская газетаМатч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса
Одна из авторитетных компаний провела исследование и подсчитала количество жертв от коронавируса из-за посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта. По информации The Sunday Times, эта игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Повышенный уровень смертности людей с коронавирусом зафиксирован в клиниках рядом со стадионом «Ливерпуля», где прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной командой и мадридским «Атлетико» 11 марта 2020 года, передает The Sunday Times.РБКвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Проведение матча «Ливерпуль» – «Атлетико» со зрителями привело к смерти 41 человека
Советский спортвчера в 14:14
Названо число фанатов, скончавшихся от коронавируса после матча ЛЧ «Ливерпуль» — «Атлетико»
Спорт-Экспрессвчера в 12:22
В Англии подсчитали, сколько людей могли умереть от коронавируса из-за матча «Ливерпуль» - «Атлетико»
Евро-футбол.рувчера в 07:12
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество
В России не сбылись «страшные» сценарии развития эпидемии коронавируса
Во время борьбы с COVID-19 в России получилось не допустить перегрузки системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, количество ежедневно выявленных в стране случаев заражения коронавирусом в целом снижается.
Live24 00:31
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:43
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru вчера в 15:29
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
Происшествия
Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
РИА Новости вчера в 17:06
Энергетика
Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе
По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Космос
NASA набирает добровольцев для самоизоляции в России
22.05.2020 В объявлении, размещенном на сайте NASA, сообщается, что агентство набирает шесть человек для эксперимента.
Портал Поиск 23 мая в 14:03
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
Происшествия
Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве
РБК 23 мая в 08:22
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
Российская газета 23 мая в 23:00
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
Происшествия
Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?
Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).
НГС24 вчера в 22:00
Авто
Обновленная Mazda CX-4 обогнала по популярности Mazda CX-5
Сообщается, что за первые четыре месяца покупатели совершили более 11 тысяч сделок в отношении кроссовера, что превосходит по успешности увеличенный паркетник Mazda CX-5, продажи которого оказались меньше на 37%.
Faktom вчера в 05:15
Армия и оружие
Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара
Отмечается, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган всего планирует послать по меньшей мере 3400 наемников, членов вооруженной оппозиции Сирии.
Lenta.ru 01:53
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру вчера в 07:31
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
Общество
Испания в июле начнет принимать иностранных туристов
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов, объявил премьер страны Педро Санчес.
Ведомости 23 мая в 11:47
Здоровье
В Самарской области в больницах ограничат передвижение пациентов
Минздрав региона принял решение ограничить передвижение пациентов в медучреждениях Самарской области.
Kursk.com вчера в 14:46
Технологии
В Швеции запустили первую сеть 5G
ТАСС вчера в 10:13