Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство. После весомых 10 туров расстояние между первым и пятым местом продолжает составлять легко достижимые 3 очка.

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Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Армия и оружие СМИ: содержание 5,5 тыс. американских солдат обойдется Польше в $50 млн в год В документе предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек и их размещение в шести военных объектах по стране.

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Здоровье Антимонопольщики отменили многомиллионные торги на машины для челябинской больницы Антимонопольная служба в Челябинске отменила аукцион на транспортные услуги для ОКБ № 3 — бывшей больницы скорой помощи.

Политика Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.

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Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Политика В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Наука Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.

Кино Киану Ривз поделился впечатлением от сценария «Матрицы-4» Актер Киану Ривз поделился в интервью изданию Entertainment Tonight впечатлениями от сценария "Матрицы-4".

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Лавров и Киссинджер обсудили отношения России и США Глава российской дипломатии Сергей Лавров во время визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.