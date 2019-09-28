РПЛ

LoginCasino.comLoginCasino.comМатч «Локомотив» – «Зенит»: 2019 год обещает напряженную борьбу

Локомотив — Зенит
28 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство. После весомых 10 туров расстояние между первым и пятым местом продолжает составлять легко достижимые 3 очка.
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