РПЛ
LoginCasino.comМатч «Локомотив» – «Зенит»: 2019 год обещает напряженную борьбу
Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство. После весомых 10 туров расстояние между первым и пятым местом продолжает составлять легко достижимые 3 очка.
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Здоровье
Масштабный ремонт поликлиники №4 завершился в Южно-Сахалинске
Масштабный ремонт поликлиники №4 завершился в областном центре.
SakhalinMedia.ru 19:18
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Армия и оружие
Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс»
РИА Новости 21:15
Армия и оружие
СМИ: содержание 5,5 тыс. американских солдат обойдется Польше в $50 млн в год
В документе предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек и их размещение в шести военных объектах по стране.
ТАСС 05:18
Автоспорт
Гонщик Квят заявил, что «Ред Булл» для него уже перевернутая страница
Ранее гоночный советник концерна "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что Квят не рассматривается в качестве кандидата на место в основной команде ("Ред Булл") в следующем сезоне и продолжит выступать за младший коллектив концерна ("Торо Россо").
ТАСС 08:36
Здоровье
Антимонопольщики отменили многомиллионные торги на машины для челябинской больницы
Антимонопольная служба в Челябинске отменила аукцион на транспортные услуги для ОКБ № 3 — бывшей больницы скорой помощи.
74.ru 09:33
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Технологии
В системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица
В системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица.
Весьма 02:56
Происшествия
В результате жесткой посадки «Боинга» в Барнауле пострадали 49 человек
Петербургский дневник вчера в 16:02
Наука
В Америке обнаружен новый вид круглых червей трех полов
Ученые из Калифорнийского технологического института (CALTECH, США) обнаружили новый вид червей, процветающих в экстремальных условиях соленого, насыщенного мышьяком озера Моно.
Научная Россия 18:22
Общество
Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
РИА Новости 22:01
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 18:04
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Армия и оружие
«Это просто опасно»: ракету «Буревестник» вовсе не нужно было создавать
CNBC сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было 5-м, и все они окончились неудачно.
Infox.ru вчера в 16:20
Наука
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.
Российская газета 22:33
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Кино
Киану Ривз поделился впечатлением от сценария «Матрицы-4»
Актер Киану Ривз поделился в интервью изданию Entertainment Tonight впечатлениями от сценария "Матрицы-4".
Московский Комсомолец 13:58
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Общество
Названы приносящие богатство детские имена
Lenta.ru 20:20
Политика
Лавров и Киссинджер обсудили отношения России и США
Глава российской дипломатии Сергей Лавров во время визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.
Евразия Daily 22:20
Наука
Александр Квашнин, Сколтех — о компьютерном предсказании материалов, отношениях между ИИ и учеными, а также о российских искусственных алмазах
В результате чего получается алмаз. После того, как мы графит подавили, нагрели, получили алмаз, мы убираем давление и остужаем.
Хайтек 09:50
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии
Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.
Известия 17:30
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину
Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
RT на русском 07:39