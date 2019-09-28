Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство. После весомых 10 туров расстояние между первым и пятым местом продолжает составлять легко достижимые 3 очка.

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Наука Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.

Общество МЧС подтвердило запрет курения на балконах МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

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Космос В Солнечной системе нашли признаки черной дыры Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.