РПЛ
LoginCasino.comМатч «Локомотив» – «Зенит»: 2019 год обещает напряженную борьбу
Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство. После весомых 10 туров расстояние между первым и пятым местом продолжает составлять легко достижимые 3 очка.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Политика
Госкомпания Польши назвала ограничение «Газпрома» по Opal спасением
Спасением для Польши назвал Пётр Вожняк, возглавляющий нефтегазову польскую госкомпанию PGNIG, ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal, сообщает Biznesalert.pl.
REGNUM 20:59
Общество
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru вчера в 13:02
Политика
Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.
Газета.Ru 19:51
Наука
Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков
Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.
Капитал страны 13:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прогулялась по набережной Благовещенска
Ольга Бузова назвала благовещенскую набережную популярной.
Амурская правда 04:32
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Происшествия
Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске
Российская газета 20:45
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Наука
В птичьем помете не обнаружили мочевую кислоту
Американские ученые провели исследование, которое показало, что в птичьем помете нет мочевой кислоты.
Goroday.ru 16:32
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Происшествия
Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США
Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.
Газета.Ru 09:47
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 18:04
Происшествия
Две девушки изнасиловали студента из-за треснувшего iPhone
РЕН ТВ вчера в 10:57
Экономика
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ 18:33
Армия и оружие
США запустили имитатор российского «Калибра»
В феврале компания Northrop Grumman заключила с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в GQM-163A Coyote, что должно обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским «Калибром», на участке отделения последней ступени от предпоследней.
Lenta.ru 02:03
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
ТАСС 24 сентября в 13:02
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Политика
В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
Евросоюз считает объем предоставленной Украине европейской стороной помощи беспрецедентным, заявила РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС.
РИА Новости вчера в 08:45
Хоккей
Александр Кожевников ответил Илье Ежову на громкое интервью о России
Ответить Илье Ежову решил один из главных хоккейных экспертов страны, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, известный своей прямотой, а порой и жёсткостью.
Чемпионат 15:35
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews 16:11
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал страны подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Коммерсантъ 20:27
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Космос
В Солнечной системе нашли признаки черной дыры
Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.
Lenta.ru 17:15
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 24 сентября в 11:26
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29