РПЛ

LoginCasino.comLoginCasino.comМатч «Локомотив» – «Зенит»: 2019 год обещает напряженную борьбу

Локомотив — Зенит
28 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство. После весомых 10 туров расстояние между первым и пятым местом продолжает составлять легко достижимые 3 очка.
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«Локомотив» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч РПЛ 28 сентября 2019 года

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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