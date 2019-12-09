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Sports.ruМатч «Локомотива» с «Атлетико» в ЛЧ обслужит бригада Кашшаи
На матч «Атлетико» – «Локомотив» назначена венгерская бригада арбитров. Главным судьей встречи будет Виктор Кашшаи. Помогать ему будут Гиорги Ринг и Венцель Тот, резервный арбитр – Тамаш Богнар.
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