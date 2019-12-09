На матч «Атлетико» – «Локомотив» назначена венгерская бригада арбитров. Главным судьей встречи будет Виктор Кашшаи. Помогать ему будут Гиорги Ринг и Венцель Тот, резервный арбитр – Тамаш Богнар.

Матч «Локомотива» с «Атлетико» в ЛЧ обслужит бригада Кашшаи

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