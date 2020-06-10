Коронавирус
REGNUMМатч МЮ отменён за несколько минут до начала из-за коронавируса
Манчестер, Великобритания, 10 июня 2020, 14:31 — REGNUM Товарищеский матч между английскими футбольными клубами «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» был отменён за несколько минут до начала. Об этом сообщает Manchester Evening News.
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Товарищеский матч между «МЮ» и «Сток Сити» был отменён из-за коронавируса у одного из игроков
Metaratingsвчера в 17:20
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