Манчестер, Великобритания, 10 июня 2020, 14:31 — REGNUM Товарищеский матч между английскими футбольными клубами «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» был отменён за несколько минут до начала. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Матч МЮ отменён за несколько минут до начала из-за коронавируса

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