Футбол
Спорт-ЭкспрессМатч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды. Как сообщает AFP, такое решение приняли делегаты матча, а также власти Монако. Ранее метеослужба объявила о красном режиме погодной опасности.
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Происшествия
У перевозчика попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса выявляли нарушения
Госавтодорнадзор выявлял нарушения по итогам восьми из 17 проведённых проверок в отношении организатора перевозок попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса, в результате которого погибли 19 человек.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Общество
Власти Украины планируют увеличить финансирование фонда жены Порошенко
Наблюдательный совет организации возглавляет супруга бывшего президента страны Петра Порошенко Марина Порошенко.
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
Политика
Высмеявший власть Максим Галкин отказался от участия в выборах
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Футбол
«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»
«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Экономика
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Происшествия
Вертолеты доставили в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом
Вертолеты санавиации доставили в Читу шесть человек, пострадавших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Происшествия
В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека
Лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями на федеральной автодороге А-121 "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии, погибли три человека, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7–8% годовых
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в среднесрочной перспективе вполне возможно снижение ипотечных ставок до уровня 7–8% годовых.
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобиля в России станет использование зимней резины.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины
Министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина за его слова о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей.
Политика
Савченко рассказала об отвращении к Порошенко
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Происшествия
Центр «Э» пресек массовые драки болельщиков «Зенита» и «Спартака»
Центр «Э» ГУ МВД РФ по СПб объявил о предотвращении массовых драк фанатов перед игрой «Зенита» и «Спартака».
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Посольство России прокомментировало реакцию США на закон об иноагентах
Ранее iReactor сообщал, что российские пользователи Сети активно комментируют реакцию Госдепа США на закон об иностранных агентах.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Единоборства
Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Авто
Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck
Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Шоу-бизнес
Анну Седокову заподозрили в беременности от Яниса Тиммы
Анну Седокову заподозрили в беременности от Яниса Тиммы Певицу заметили с заметно округлившимся животиком.