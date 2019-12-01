Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМатч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды. Как сообщает AFP, такое решение приняли делегаты матча, а также власти Монако. Ранее метеослужба объявила о красном режиме погодной опасности.
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Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Sport24.ru08:37

Матч «Монако» - «ПСЖ» перенесён из-за дождя

Евро-футбол.ру07:43

Матч «Монако» — «ПСЖ» отменен из-за непогоды

Матч ТВ08:19

Матч «Монако» — «ПСЖ» отменен из-за непогоды

Sportbox.RU08:19

🌪Матч «Монако» Головина с «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Sports.ru06:54

Матч чемпионата Франции «Монако» - «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

РИА Новости07:25

Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Спорт-Экспресс07:26
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
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У перевозчика попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса выявляли нарушения

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Власти Украины планируют увеличить финансирование фонда жены Порошенко

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Высмеявший власть Максим Галкин отказался от участия в выборах

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Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»

«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
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Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

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Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

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Вертолеты доставили в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом

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Российская газета 10:56
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Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
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В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека

Лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями на федеральной автодороге А-121 "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии, погибли три человека, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7–8% годовых

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в среднесрочной перспективе вполне возможно снижение ипотечных ставок до уровня 7–8% годовых.
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Экономика

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
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Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
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Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобиля в России станет использование зимней резины.
Автоновости дня 29 ноября в 16:51
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
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Политика

В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины

Министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина за его слова о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей.
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Политика

Савченко рассказала об отвращении к Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
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Центр «Э» пресек массовые драки болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Центр «Э» ГУ МВД РФ по СПб объявил о предотвращении массовых драк фанатов перед игрой «Зенита» и «Спартака».
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Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Посольство России прокомментировало реакцию США на закон об иноагентах

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В России расширили список сильнодействующих веществ

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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
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Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
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Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

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Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
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Анну Седокову заподозрили в беременности от Яниса Тиммы

Анну Седокову заподозрили в беременности от Яниса Тиммы Певицу заметили с заметно округлившимся животиком.
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