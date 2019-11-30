Футбол
Спорт-ЭкспрессМатч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды. Как сообщает AFP, такое решение приняли делегаты матча, а также власти Монако. Ранее метеослужба объявила о красном режиме погодной опасности.
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Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Футбол
«Милан» надеется объявить о подписании Ибрагимовича 15 декабря
Технологии
Разговорчивый кубит: российские ученые готовят квантовый прорыв
Группа прорыва В 1999 году научная группа Джоу-Шэнь Цая и Ясунобу Накамуры из японской компании NEC, объявила о первых успешных манипуляциях со сверхпроводящим кубитом — квантовым битом, доказав таким образом, что из него можно создать квантовый компьютер.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
В аварии с автобусом в Тунисе погибли 22 человека
В результате инцидента погибли 22 человека, еще 21 пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Происшествия
Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями
Автоперевозчик, который обслуживал маршрут упавшего с моста автобуса в Забайкалье, неоднократно нарушал различные нормативные акты и требования безопасности.
Армия и оружие
В штабе ВСУ заявили о десятках потерь в рядах ополчения в Донбассе
Происшествия
Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти
При осмотре электрички на станции "Сиверская" в Ленинградской области был обнаружен вагон, окна которого были завешаны плакатами экстремистского содержания.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Происшествия
При крушении самолета в США погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах
Большинство покупок будут удачными, пусть и траты окажутся очень неожиданными для вас, не переживайте, сегодня все идет как должно.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Авто
Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене
Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Политика
Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Общество
Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Автоспорт
Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби
Заключительная гонка сезона Формулы-1 ещё не стартовала, а пилот «Феррари» Шарль Леклер уже рискует быть исключённым из её итогового протокола.
Футбол
Локомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Авто
К тестам нового турбомотора приступил УАЗ
Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
Экономика
Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.