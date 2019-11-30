Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМатч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды. Как сообщает AFP, такое решение приняли делегаты матча, а также власти Монако. Ранее метеослужба объявила о красном режиме погодной опасности.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Sport24.ru08:37

«Монако» — ПСЖ: финальный аккорд

Все про Спорт рувчера в 14:08

Матч «Монако» — «ПСЖ» отменен из-за непогоды

Матч ТВ08:19

🌪Матч «Монако» Головина с «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Sports.ru06:54

Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Спорт-Экспресс07:26

Матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» перенесён из-за дождя

Чемпионат07:32

Монако - ПСЖ ~ прогноз на центральный матч 15-го тура французской Лиги 1: без вариантов для хозяев?

Sport-placeвчера в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.
Коммерсантъ 06:07
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Футбол

«Милан» надеется объявить о подписании Ибрагимовича 15 декабря

Спорт-Экспресс 05:21
Технологии

Разговорчивый кубит: российские ученые готовят квантовый прорыв

Группа прорыва В 1999 году научная группа Джоу-Шэнь Цая и Ясунобу Накамуры из японской компании NEC, объявила о первых успешных манипуляциях со сверхпроводящим кубитом — квантовым битом, доказав таким образом, что из него можно создать квантовый компьютер.
РИА Новости 28 ноября в 00:00
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Происшествия

В аварии с автобусом в Тунисе погибли 22 человека

В результате инцидента погибли 22 человека, еще 21 пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
Lenta.ru 09:11
Общество

Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии вчера в 09:37
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Происшествия

Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями

Автоперевозчик, который обслуживал маршрут упавшего с моста автобуса в Забайкалье, неоднократно нарушал различные нормативные акты и требования безопасности.
РИА Новости 09:39
Биатлон

Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 07:44
Армия и оружие

В штабе ВСУ заявили о десятках потерь в рядах ополчения в Донбассе

Южный Федеральный 29 ноября в 13:44
Происшествия

Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти

При осмотре электрички на станции "Сиверская" в Ленинградской области был обнаружен вагон, окна которого были завешаны плакатами экстремистского содержания.
РЕН ТВ вчера в 07:00
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Происшествия

При крушении самолета в США погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Lenta.ru 02:46
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах

Большинство покупок будут удачными, пусть и траты окажутся очень неожиданными для вас, не переживайте, сегодня все идет как должно.
Primpress.ru 28 ноября в 19:13
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Авто

Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене

Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Тарантас Ньюс вчера в 04:20
Общество

Наказанный за нарушение ПДД рязанский священник умер

Lenta.ru 08:34
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru вчера в 01:07
Общество

Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Известия 05:13
Армия и оружие

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

RT на русском вчера в 06:33
Армия и оружие

РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Газета.Ru 09:04
Автоспорт

Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби

Заключительная гонка сезона Формулы-1 ещё не стартовала, а пилот «Феррари» Шарль Леклер уже рискует быть исключённым из её итогового протокола.
Чемпионат 07:53
Футбол

Локомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:42
Авто

К тестам нового турбомотора приступил УАЗ

Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
ГЛАС.RU 29 ноября в 11:03
Экономика

Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
РИА Новости 08:33
Футбол

«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное