Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды. Как сообщает AFP, такое решение приняли делегаты матча, а также власти Монако. Ранее метеослужба объявила о красном режиме погодной опасности.

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