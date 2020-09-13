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Российская газета
Российская газета

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на "Волгоград-Арене", отменен.В источнике
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Волгоградская правда

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за коронавируса

Волгоградская правда23:01
Спорт-Экспресс

Мурад Мусаев: «Как это „Краснодар“ не был готов играть с „Ротором“? Странное заявление»

Спорт-Экспрессвчера в 14:59
Sport24.ru

Мусаев: «Странное заявление «Ротора». Как это мы не были готовы играть, если уже выходили на разминку?»

Sport24.ruвчера в 16:30
Матч ТВ

За 15 минут до отмены игры все шло к тому, что она состоится. Генич — о ситуации в Волгограде

Матч ТВвчера в 14:02
Чемпионат

Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором»

Чемпионатвчера в 12:00
ТАСС Спорт

РПЛ примет решение о следующем матче «Ротора» после получения документов от клуба

ТАСС Спортвчера в 12:30
Советский спорт

Александр Хацкевич: «Ротор» был готов играть. Может, «Краснодар» не готов?

Советский спортвчера в 16:26

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которую транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ru09:17
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