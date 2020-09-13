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Российская газета
Российская газета

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на "Волгоград-Арене", отменен.В источнике
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Волгоградская правда

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за коронавируса

Волгоградская правда23:01
Советский спорт

РПЛ примет решение о проведении матча «Ростов» – «Ротор» после получения документов от волгоградцев

Советский спортвчера в 16:18
Sport24.ru

«Собираемся и едем домой». «Ротор» сообщил, что не сыграет с «Краснодаром»

Sport24.ruвчера в 10:23
Чемпионат

Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором»

Чемпионатвчера в 12:00
ТАСС Спорт

РПЛ примет решение о следующем матче «Ротора» после получения документов от клуба

ТАСС Спортвчера в 12:30
Матч ТВ

За 15 минут до отмены игры все шло к тому, что она состоится. Генич — о ситуации в Волгограде

Матч ТВвчера в 14:02
Спорт-Экспресс

РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» за час до начала. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 12:50

Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Придется отменять закон о деоккупации Донбасса (более того, без отмены этого закона выполнить Минские соглашения и невозможно – он прямо это исключает), придется принимать специальный закон о выборах в Донбассе, придется отменять цензуру.
Взгляд.ру05:00

Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).
Ведомости07:01
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Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.
РБК07:07
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Евгений Луценко не поможет «Арсеналу» в игре против «Зенита»

Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый рассказал, что в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги против "Зенита" тульской команде не сможет помочь форвард Евгений Луценко, сообщает "Спорт-экспресс".
Первый Тульский06:32