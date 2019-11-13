Футбол

RT на русскомRT на русскомМатч Россия — Бельгия рассудит португальская бригада арбитров

Матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
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Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров

Чемпионат06:24

Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров

Спорт-Экспресс05:35

Стал известен арбитр матча Россия — Бельгия

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