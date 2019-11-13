Футбол
RT на русскомМатч Россия — Бельгия рассудит португальская бригада арбитров
Матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:11, Вашингтон
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Политика
Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли
Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Происшествия
Дело о смерти девочки в «Артеке» передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, скончавшейся во время сна в международном детском центре "Артек", передано в центральный аппарат ведомства.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Здоровье
Власти объяснили, как женщина в Усть-Катаве смогла 10 лет продержать взаперти троих детей
Кино
Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети
В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Политика
В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Происшествия
«Человек-паук» провалил восхождение на небоскреб в Париже
Французский альпинист Ален Робер, известный как «человек-паук», не смог забраться на 152-метровый небоскреб «Ариан» в районе Дефанс на западе Парижа.
Политика
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
Басманный суд Москвы отправил под арест обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах судье Алексея Вересова.
Экономика
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
Футбол
Официально объявлена дата матча «Барселона» — «Реал»
Стало известно, когда состоится перенесенный матч 10-го тура Примеры.
Происшествия
Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Футбол
Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов»
Армия и оружие
Турция начала масштабную операцию против Рабочей партии Курдистана
Более 2 тыс. турецких силовиков принимают участие в новой операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны.