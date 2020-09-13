Депутат прокомментировала заявления Украины о подаче воды в Крым

Ранее 13 сентября представительство сообщило, что Россия пытается посредством давления склонить Киев к восстановлению водоснабжения в Крыму, но Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие после «оккупации части ее территории».