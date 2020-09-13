Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.В источнике
Подробнее о событии
Матч ТВ

За 15 минут до отмены игры все шло к тому, что она состоится. Генич — о ситуации в Волгограде

Матч ТВ14:02
ProstoProSport

РПЛ объявила об отмене матча между «Ротором» и «Краснодаром»

ProstoProSport11:44
КП - Волгоград

Ротору могут присудить поражение за отмену матча с Краснодаром

КП - Волгоград13:00
Чемпионат

Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором»

Чемпионат12:00
Sport24.ru

«Собираемся и едем домой». «Ротор» сообщил, что не сыграет с «Краснодаром»

Sport24.ru10:23
Волгоградская правда

Матч «Ротора» и «Краснодара» в Волгограде отменен

Волгоградская правда11:37
Спорт-Экспресс

Мурад Мусаев: «Как это „Краснодар“ не был готов играть с „Ротором“? Странное заявление»

Спорт-Экспресс14:59

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
REGNUMвчера в 21:20
2K

Депутат прокомментировала заявления Украины о подаче воды в Крым

Ранее 13 сентября представительство сообщило, что Россия пытается посредством давления склонить Киев к восстановлению водоснабжения в Крыму, но Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие после «оккупации части ее территории».
Известия13:36
139