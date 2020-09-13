Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМатч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

За 15 минут до отмены игры все шло к тому, что она состоится. Генич — о ситуации в Волгограде

Матч ТВ14:02

Матч «Ротор» — «Краснодар» отменен из-за COVID-19 в волгоградском клубе

РИА Новости10:59

РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» за час до начала. Подробности

Спорт-Экспресс12:50

«Ротор» отказался проводить матч с «Краснодаром»

Sport.ru10:44

Матч «Ротора» и «Краснодара» в Волгограде отменен

Волгоградская правда11:37

«Собираемся и едем домой». «Ротор» сообщил, что не сыграет с «Краснодаром»

Sport24.ru10:23

Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором»

Чемпионат12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7408 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Здоровье

В Омске 20 классов закрыли на карантин из-за вспышек заболеваемости

На карантин закрыто более 20 классов в разных школах.
Сиб.фм 02:58
25
Футбол

«Спартак» проиграл ЦСКА в дебютном матче Кокорина

Во втором тайме на поле у «Спартака» появился новичок Александр Кокорин. Это дебютный матч для форварда в составе новой команды.
Lenta.ru 13:59
1
Происшествия

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

Вести.Ru 13:20
1,1K
Политика

Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов

После обработки 10,23% протоколов избирательных комиссий в Пермском крае с 76,48% голосов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин, сообщается 13 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
ИА Красная Весна 14:17
31
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram

В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым.
РИА Новости 03:23
66
Политика

КПРФ не признает итоги выборов в ряде регионов РФ

Interfax-Russia.ru - КПРФ не признает итоги выборов в регионах, в которых кандидаты от партии не были допущены до участия, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Интерфакс - Россия 14:12
Армия и оружие

Минобороны раскрыло детали совместных учений России и Белоруссии

Газета.Ru 08:27
615
Политика

ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»

Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным.
Вести.Ru 11 сентября в 03:46
964
Общество

Власти Великобритании обошли санкции на поставку электроники в Россию

REGNUM 02:29
504
Общество

В России пройдет конкурс на лучшую идею использования мавзолея

Союз архитекторов России анонсировал новый конкурс на лучшую идею эксплуатации Мавзолея на Красной площади.
МонаВиста вчера в 06:42
8,9K
Общество

В Роспотребнадзоре раскрыли правила работы школ в 2021 году

Начальница управления санитарного надзора службы Ирина Шевкун сообщила, что действующий СанПиН рассчитан до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 13:53
153
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Константин и Ксения сочетались браком в прошлом году. Свадьба стала на самом деле провокационной. Яркое мероприятие обсуждают до сих пор.
Evo-rus.com 09:14
12
Шоу-бизнес

Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева вышла замуж

Напомним, предыдущий муж девушки в порыве ревности отрубил ей топором обе кисти на руках. Грачева с тех пор вынуждена использовать протезы.
CT news вчера в 16:15
55
Кино

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был отмечен специальной премией жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.
Россия – Культура 02:35
937
Политика

Депутат прокомментировала заявления Украины о подаче воды в Крым

Ранее 13 сентября представительство сообщило, что Россия пытается посредством давления склонить Киев к восстановлению водоснабжения в Крыму, но Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие после «оккупации части ее территории».
Известия 13:36
120
Автоспорт

Доступные комплекты шин перед стартом

М.Ферстаппен Red Bull Racing 1 - 1 - 1 3 23. А.Элбон Red Bull Racing 1 - 1 - - 4 55.
F1news.ru 08:12
Космос

Быстро набирал скорость: экс-пилот ВМС США вспомнил о встрече с «НЛО»

Бывший пилот ВМС США Дэвид Фрэвор рассказал о встрече с неопознанным летающим объектом в форме "TicTac", который принял за очередное свидетельство существования внеземной цивилизации, сообщает портал "Планета новости".
Радио Sputnik 12:11
Космос

Роскосмос решил не корректировать орбиту МКС из-за спутника США

Ранее «Роскосмос» писал в Twitter, что ночью 14 сентября спрогнозировано сближение МКС с американским спутником, который уже не используется по назначению.
Говорит Москва 12:22
12
Политика

К полудню в Ульяновске проголосовали более 12% избирателей

Медиа 73 04:42
16
Политика

В РФ завершился единый день голосования

В России завершился единый день голосования, сообщает ТАСС. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области.
Газета.Ru 14:15
Технологии

В США испытали самую большую в мире цифровую камеру

Снимки будут делать астрофизики, рассказали в американской Национальной ускорительной лаборатории США, где испытывали камеру.
RuNews24.ru 09:38
35
Здоровье

Российский препарат против коронавируса признали эффективным в Китае

Препарат был передан для испытаний против COVID-19 в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге.
Псковское агентство информации 10 сентября в 17:03
273
Политика

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru 05:47
462
Общество

«Яндекс.Лавка» извинилась перед клиенткой за инцидент с ведром

Руководитель сервиса «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик, комментируя сообщения о доставке одной из клиенток ведра с мочой вместе с заказом, написал в Facebook, что курьера навсегда отстранили от доставки.
РБК 11:01
68
Армия и оружие

Вашингтон сообщил о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии

Газета.Ru вчера в 05:52
377
Футбол

«Барселона» победила в первом матче под руководством Кумана

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Рональда Кумана, для которого этот матч стал первым на посту главного тренера каталонской команды.
RT на русском вчера в 16:43
Армия и оружие

В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

РБК 12:16
965
Общество

Антипов назвал безобразным и предвзятым расследование по делу MH17

Народные новости вчера в 07:07
2
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Квят стал седьмым

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл 9-й этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Тосканы, который прошел впервые в истории на трассе "Муджелло" в Италии.
РИА Новости 11:46
Экономика

Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет

С 1 сентября минимальная зарплата на Украине была повышена с 4723 гривен до упомянутых пяти тысяч гривен, что в эквиваленте составляет примерно 181 доллар.
РИА Новости 01:00
183
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротор
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в премьер-лиге. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России, финалист Кубка Интертото, победитель первенства ФНЛ, 2-кратный победитель второго дивизиона зоны «Юг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное