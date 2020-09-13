Коронавирус
Российская газетаМатч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.
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В Омске 20 классов закрыли на карантин из-за вспышек заболеваемости
На карантин закрыто более 20 классов в разных школах.
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МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных
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Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов
После обработки 10,23% протоколов избирательных комиссий в Пермском крае с 76,48% голосов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин, сообщается 13 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
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Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым.
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КПРФ не признает итоги выборов в ряде регионов РФ
Interfax-Russia.ru - КПРФ не признает итоги выборов в регионах, в которых кандидаты от партии не были допущены до участия, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
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ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»
Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным.
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В России пройдет конкурс на лучшую идею использования мавзолея
Союз архитекторов России анонсировал новый конкурс на лучшую идею эксплуатации Мавзолея на Красной площади.
МонаВиста вчера в 06:42
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В Роспотребнадзоре раскрыли правила работы школ в 2021 году
Начальница управления санитарного надзора службы Ирина Шевкун сообщила, что действующий СанПиН рассчитан до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 13:53
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Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы
Константин и Ксения сочетались браком в прошлом году. Свадьба стала на самом деле провокационной. Яркое мероприятие обсуждают до сих пор.
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Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева вышла замуж
Напомним, предыдущий муж девушки в порыве ревности отрубил ей топором обе кисти на руках. Грачева с тех пор вынуждена использовать протезы.
CT news вчера в 16:15
Кино
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был отмечен специальной премией жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.
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Политика
Депутат прокомментировала заявления Украины о подаче воды в Крым
Ранее 13 сентября представительство сообщило, что Россия пытается посредством давления склонить Киев к восстановлению водоснабжения в Крыму, но Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие после «оккупации части ее территории».
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Доступные комплекты шин перед стартом
М.Ферстаппен Red Bull Racing 1 - 1 - 1 3 23. А.Элбон Red Bull Racing 1 - 1 - - 4 55.
F1news.ru 08:12
Космос
Быстро набирал скорость: экс-пилот ВМС США вспомнил о встрече с «НЛО»
Бывший пилот ВМС США Дэвид Фрэвор рассказал о встрече с неопознанным летающим объектом в форме "TicTac", который принял за очередное свидетельство существования внеземной цивилизации, сообщает портал "Планета новости".
Радио Sputnik 12:11
Космос
Роскосмос решил не корректировать орбиту МКС из-за спутника США
Ранее «Роскосмос» писал в Twitter, что ночью 14 сентября спрогнозировано сближение МКС с американским спутником, который уже не используется по назначению.
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В РФ завершился единый день голосования
В России завершился единый день голосования, сообщает ТАСС. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области.
Газета.Ru 14:15
Технологии
В США испытали самую большую в мире цифровую камеру
Снимки будут делать астрофизики, рассказали в американской Национальной ускорительной лаборатории США, где испытывали камеру.
RuNews24.ru 09:38
Здоровье
Российский препарат против коронавируса признали эффективным в Китае
Препарат был передан для испытаний против COVID-19 в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге.
Псковское агентство информации 10 сентября в 17:03
Политика
В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского
Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
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«Яндекс.Лавка» извинилась перед клиенткой за инцидент с ведром
Руководитель сервиса «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик, комментируя сообщения о доставке одной из клиенток ведра с мочой вместе с заказом, написал в Facebook, что курьера навсегда отстранили от доставки.
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Вашингтон сообщил о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии
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«Барселона» победила в первом матче под руководством Кумана
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Рональда Кумана, для которого этот матч стал первым на посту главного тренера каталонской команды.
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Антипов назвал безобразным и предвзятым расследование по делу MH17
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Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Квят стал седьмым
Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл 9-й этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Тосканы, который прошел впервые в истории на трассе "Муджелло" в Италии.
РИА Новости 11:46
Экономика
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
С 1 сентября минимальная зарплата на Украине была повышена с 4723 гривен до упомянутых пяти тысяч гривен, что в эквиваленте составляет примерно 181 доллар.
РИА Новости 01:00