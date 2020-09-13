Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.