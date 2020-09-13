Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
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Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
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Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.В источнике
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