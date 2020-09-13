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Российская газета
Российская газета

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.В источнике
Подробнее о событии
Советский спорт

Александр Хацкевич: «Ротор» был готов играть. Может, «Краснодар» не готов?

Советский спорт16:26
Sport.ru

«Ротор» отказался проводить матч с «Краснодаром»

Sport.ru10:44
Матч ТВ

За 15 минут до отмены игры все шло к тому, что она состоится. Генич — о ситуации в Волгограде

Матч ТВ14:02
Чемпионат

Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором»

Чемпионат12:00
Волгоградская правда

Матч «Ротора» и «Краснодара» в Волгограде отменен

Волгоградская правда11:37
Sport24.ru

Мусаев: «Странное заявление «Ротора». Как это мы не были готовы играть, если уже выходили на разминку?»

Sport24.ru16:30
Спорт-Экспресс

Мурад Мусаев: «Как это „Краснодар“ не был готов играть с „Ротором“? Странное заявление»

Спорт-Экспресс14:59

Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 69,48% голосов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,48% голосов по итогам обработки 45,17% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" - 17,05%, свидетельствуют данные Центризбиркома России.
ТАСС15:00
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБК12:16
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Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное дело03:21
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Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ru16:28
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