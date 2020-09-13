Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на "Волгоград-Арене", отменен.В источнике
Подробнее о событии
Волгоградская правда

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за коронавируса

Волгоградская правда23:01
Спорт-Экспресс

РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» за час до начала. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 12:50
Матч ТВ

За 15 минут до отмены игры все шло к тому, что она состоится. Генич — о ситуации в Волгограде

Матч ТВвчера в 14:02
Чемпионат

Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором»

Чемпионатвчера в 12:00
ТАСС Спорт

РПЛ примет решение о следующем матче «Ротора» после получения документов от клуба

ТАСС Спортвчера в 12:30
Sport24.ru

«Собираемся и едем домой». «Ротор» сообщил, что не сыграет с «Краснодаром»

Sport24.ruвчера в 10:23
Советский спорт

РПЛ примет решение о проведении матча «Ростов» – «Ротор» после получения документов от волгоградцев

Советский спортвчера в 16:18

Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
138

Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 69,48% голосов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,48% голосов по итогам обработки 45,17% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" - 17,05%, свидетельствуют данные Центризбиркома России.
ТАССвчера в 15:00
30

Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
РИА Новости20:04
31

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости11 сентября в 16:23
987

Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов, следует из данных, транслируемых телеканалом "Россия 24".
РИА Новости21:21
155