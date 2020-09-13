Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
Смотрите также
Под Екатеринбургом на Челябинском тракте пьяный водитель устроил ДТП
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
Дистанционное обучение сказалось на психике школьников
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды
Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
Доминик Тим впервые в карьере выиграл US Open
Матч седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на "Волгоград-Арене", отменен.В источнике
Подробнее о событии
Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором»
Чемпионатвчера в 12:00
РПЛ примет решение о следующем матче «Ротора» после получения документов от клуба
ТАСС Спортвчера в 12:30
РПЛ примет решение о проведении матча «Ростов» – «Ротор» после получения документов от волгоградцев
Советский спортвчера в 16:18