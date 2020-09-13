Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Кончаловский уже завоевывал два "Серебряных льва" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" в 2014 году, и "Рай" — в 2016 году.