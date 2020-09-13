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Российская газета
Российская газета

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.В источнике
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Чемпионат

Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором»

Чемпионат12:00
Sport24.ru

«Собираемся и едем домой». «Ротор» сообщил, что не сыграет с «Краснодаром»

Sport24.ru10:23
ProstoProSport

РПЛ объявила об отмене матча между «Ротором» и «Краснодаром»

ProstoProSport11:44
Волгоградская правда

Матч «Ротора» и «Краснодара» в Волгограде отменен

Волгоградская правда11:37
Матч ТВ

«СЭ»: в «Роторе» — три новых случая заражения коронавирусом

Матч ТВ09:33
КП - Волгоград

Ротору могут присудить поражение за отмену матча с Краснодаром

КП - Волгоград13:00
Спорт-Экспресс

РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» за час до начала. Подробности

Спорт-Экспресс12:50

Тренер «Рубина»: удаление Комличенко повлияло на игру с «Динамо»

Удаление нападающего московского "Динамо" Николая Комличенко серьезно повлияло на ход игры 7-го тура чемпионата России по футболу против "Рубина", считает главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.
РИА Новости12:40

NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
Экономика сегоднявчера в 13:07
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В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБК12:16
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