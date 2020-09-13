Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
Смотрите также
Части женского расчлененного тела нашли в Ленинградской области
Криминального авторитета Зятькова похоронят в Ишиме
Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды
МВД внесло изменения в регламент сдачи экзаменов на права
Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
В Минске вместе с маршем женщин началась акция в поддержку Лукашенко
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
«Яндекс.Лавка» извинилась перед клиенткой за инцидент с ведром
50 стран заинтересовались российской вакциной против коронавируса
Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок
Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
Politico назвало варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»
На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев
«Яндекс.Лавка» извинилась перед клиенткой за инцидент с ведром
В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах
Число поврежденных пожаром квартир в Краснодаре возросло до 64
Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.В источнике
Подробнее о событии