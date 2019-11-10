Футбол
РИА НовостиМатч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов
Матч чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был приостановлен из-за проявлений расизма со стороны фанатов столичного клуба, сообщается в официальном микроблоге "горняков" в Twitter.
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«Шахтер» обыграл киевское «Динамо», Тайсон был удален с поля за неприличный жест
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