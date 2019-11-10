Футбол
РИА НовостиМатч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов
Матч чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был приостановлен из-за проявлений расизма со стороны фанатов столичного клуба, сообщается в официальном микроблоге "горняков" в Twitter.
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Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Шоу-бизнес
Майли Сайрус дала обет молчания после операции
По данным инсайдеров, операция была успешно проведена в начале ноября, и сейчас Майли уже дома, где ее поддерживает бойфренд Коди Симпсон.
ИА InterMedia 06:06
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Экономика
Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
Lenta.ru 05:11
Общество
Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Известия 09:34
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс вчера в 10:42
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Футбол
Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы»
Пресс-конференция главных тренеров петербуржцев и туляков Арсенал Т — Зенит «Зениту» помогли ветер и Азмун — Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Спорт-Экспресс 09:25
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Политика
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва вчера в 01:21
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Религия
В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза 08 ноября в 12:16
Футбол
Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России
В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
Свободная Пресса 11:38
Общество
Абоненты «Ростелекома» в Сибири пожаловались на проблемы с интернетом
Пользователи оператора «Ростелеком» из Сибири и других регионов России пожаловались на проблемы с интернетом, сообщается 10 ноября на сайте Downdetector, занимающемся сбором пользовательских отзывов в соцсетях.
ИрСити 10:10
Теннис
Джокович обыграл Берреттини на старте Итогового турнира ATP
Sportbox.RU 10:21
Политика
Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов главы государства на фоне протестов и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
РИА Новости 07:20
Футбол
Тренер ЦСКА с матом отчитал судью в перерыве матча РПЛ
ЦСКА обыграл «Сочи» в гостевом матче в рамках 16-го тура чемпионата России.
Lenta.ru 11:30
Происшествия
Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета
В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.
Lenta.ru 06:10
Происшествия
Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери
RT на русском 11:20
Футбол
Локомотив — Краснодар 1:1 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Наука
Глутаминовая блокада помогает организму бороться с раком
Новое вещество под кодовым обозначением JHU083 является пролекарственной формой (веществом, которое трансформируется в лекарство уже в организме) 6-диазо-5-оксо-L-норлейцина (DON), нестандартной аминокислоты, выделенной из бактерий рода Streptomyces.
Naked Science 08:08