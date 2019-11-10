Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Происшествия СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.

Футбол Ювентус — Милан 1:0 34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.

Политика Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.

Политика В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».

Политика Соцпартия Испании побеждает на досрочных парламентских выборах Правящая социалистическая партия Испании побеждает на досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные подсчета 98,9% бюллетеней, на которое ссылается газета El Mundo.

Политика Задержанного в Польше националиста передали украинскому консульству Заместителя командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игоря Мазура, ранее задержанного в Польше, передали на поруки консулу Украины в Люблине.

Авто В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900» В социальных сетях появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900». Уникальный экземпляр был найден в одном из заброшенных гаражей.