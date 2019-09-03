Футбол
ЧемпионатМатч Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия, сообщается на официальном сайте УЕФА. Встречу обслужит бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:44, Вашингтон
Экономика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала, что в старших классах ее задержала полиция
Известная российская актриса Анна Хилькевич рассказала о том, как в школьные годы ее задержала полиция.
OAnews 14:11
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 12-летней россиянки в Турции
RT на русском 16:39
Наука
Вторая по силе магнитная буря за год обрушилась на Землю
Ученые зафиксировали вторую по силе за год магнитную бурю на планете.
Москва 24 вчера в 09:05
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Космос
Астероид впервые поменял цвет на глазах у астрономов
Астрономы, работающие с наземным телескопом IRTF, выяснили, что астероид 6478 Голт, обнаруженный более трех десятилетий назад, стремительно меняет свой цвет в ближнем инфракрасном диапазоне.
Московский Комсомолец 10:18
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Авто
Lamborghini представил первый гибрид
Компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар Sian.
Somanyhorses 12:27
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам
Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском 07:13
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Футбол
Фанаты «Кальяри» оскорбляли Лукаку. Ультрас «Интера» встали на их защиту
Ультрас-группировка «Интера» Curva Nord обратилась к нападающему Ромелу Лукаку.
Спорт-Экспресс 16:29
Транспорт
Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:30
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Футбол
Форвард «Ахмата» Мбенг выбыл на месяц из-за перелома ребра
Форвард «Ахмата» Аблайе Мбенг получил перелом ребра на тренировке команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба грозненцев в инстаграме.
Sport24.ru 18:21
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня 07:26
Политика
Бывший глава Пентагона объяснил отказ открыто критиковать Трампа
Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил СNN, что не выступает с открытой критикой в адрес президента США так как считает, что человеку военных традиций не следует давать политических оценок.
РБК 18:37