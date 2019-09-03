Футбол

ЧемпионатЧемпионатМатч Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров

Шотландия — Россия
6 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия, сообщается на официальном сайте УЕФА. Встречу обслужит бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.
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