Футбол
ЧемпионатМатч Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия, сообщается на официальном сайте УЕФА. Встречу обслужит бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.
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