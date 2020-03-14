Коронавирус
Sports.ruМатч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса
РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
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Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
Количество просмотров клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, достигло отметки в десять миллионов, об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Финансы
Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля
Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
Политика
В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Федеральной службе безопасности, министерству внутренних дел и министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
Здоровье
В течение 37 дней заразными остаются носители коронавируса
Выводы ученых говорят о том, что локализовать эпидемию будет сложнее, чем это представлялось ранее.
Общество
Билл Гейтс решил уйти из совета директоров Microsoft
Сооснователь и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс решил уйти из совета директоров компании.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян
Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре
Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Политика
МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань
Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
Армия и оружие
ВВС Великобритании уничтожили ракетным ударом ещё одного иранского генерала
Истребители ВВС Великобритании, прикрываемые боевыми самолётами ВВС США, нанесли ракетный удар по позициям иранских военных и подконтрольных им сил на территории Ирака, в результате чего был ликвидирован высокопоставленный иранский генерал, прибывший незадолго до этого из Тегерана.
Общество
PornHub открыл итальянцам бесплатную премиум-подписку из-за карантина
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Наньшань рекомендовал уделять как можно больше внимания этому опасному вирусу.
Общество
Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, в своем развитии проходит четыре этапа.
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.