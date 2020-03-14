Коронавирус

Sports.ruSports.ruМатч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса

РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
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Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Sport24.ru04:59

Матч ФК «Сочи» - «Краснодар» пройдет без зрителей

РБК Краснодар05:01

Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей

Спорт-Экспресс04:57

Матч между ФК «Сочи» и «Краснодар» пройдет без болельщиков

СочиСтрим01:45

Матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» из-за коронавируса пройдёт без зрителей

Чемпионат05:13

Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Sports.ru05:02

Матч РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей

РБК07:14
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
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Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Федеральной службе безопасности, министерству внутренних дел и министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
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Выводы ученых говорят о том, что локализовать эпидемию будет сложнее, чем это представлялось ранее.
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Билл Гейтс решил уйти из совета директоров Microsoft

Сооснователь и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс решил уйти из совета директоров компании.
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