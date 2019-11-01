РПЛ

ЮгополисЮгополисМатч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у игроков

Как ранее сообщал «Югополис», после возвращения из Уфы, с предыдущего матча, игроки футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской премьер-лиге, должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона.
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РПЛ перенесла матч «Сочи» – «Оренбург» из-за эпидемии ангины

Metaratings03:00

Здоровье дороже футбола. Матч «Сочи» - «Оренбург» перенесен на 2020 год

ТАСС Спорт08:21

Президент «Оренбурга»: Нам нужны три очка, но хотим их заработать в честной борьбе

Советский спорт04:10

Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли на резервную дату

Спорт день за днем04:03

«Сочи» может вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Sports.ru08:56

Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату

Спорт-Экспресс03:02

РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев

Чемпионат03:09
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
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В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 28 ноября в 08:35
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета 28 ноября в 16:20
Энергетика

В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Газета.Ru вчера в 06:01
Футбол

Футболист «Зенита» Малком тренируется в Бразилии

Звездный футболист «Зенита» Малком, который перебрался в Санкт-Петербург летом текущего года за 40 миллионов, но сыграл за команду лишь два матча, вернулся на родину.
Свободная Пресса 07:14
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Кино

Что посмотреть в кино на выходных 30 ноября—1 декабря

Коммерсантъ вчера в 10:10
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 28 ноября в 05:04
Футбол

«Витесс» объявил об отставке Леонида Слуцкого

Ранее Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
Московский Комсомолец 08:39
Гаджеты

Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10

Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Gazeta.SPb вчера в 04:24
Происшествия

Летевший в Волгоград самолёт вынужденно сел в Астрахани из-за тумана

«Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвёл вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения», — заявили в аэропорту.
RT на русском 08:48
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС Спорт 09:14
Происшествия

Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском

В интернете опубликовали видео загоревшегося вертолета Robinson, который сегодня рухнул недалеко от поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
Российская газета 08:37
Фигурное катание

Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 13:28
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
RT на русском 09:12
Политика

МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Газета.Ru 09:12
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Игры

Новые скриншоты фанатского ремейка Half-Life: Opposing Force

Игромания.ру 02:36
Политика

Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

Вести.Ru 07:30
Происшествия

Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест

Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM 09:01
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

БИЗНЕС Online 28 ноября в 10:08
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Общество

Диетолог рассказала, кому запрещена красная икра

Врач рассказала, чем полезна и чем опасна красная икра. Врач-диетолог поделилась рекомендациями по употреблению красной икры.
Ореанда-Новости 08:50
Происшествия

На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане

В делах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана, суд признал виновными 59 человек, сообщили «Радио Свобода» в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).
РБК 07:09
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве

Российская газета 01:23
Происшествия

Спасатели завершили поисковую операцию после землетрясения в Албании

По информации газеты «Коха Йоне», 790 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября недалеко от Тираны.
Говорит Москва 05:16
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
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