РПЛ
ЮгополисМатч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у игроков
Как ранее сообщал «Югополис», после возвращения из Уфы, с предыдущего матча, игроки футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской премьер-лиге, должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона.
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Армия и оружие
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
Экономика
Рынок ипотеки ожидают новые максимумы
Рынок ипотеки ожидают новые максимумы В октябре была зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4% годовых.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Здоровье
Названа безопасная доза алкоголя для женщин и мужчин
Для минимального вреда здоровью мужчинам стоит ограничиться 24 граммами в день, а женщинами — 12 граммами.
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Авто
Стартовали продажи аналога Range Rover в 10 раз дешевле оригинала
Автомобильный бренд Hanlong Auto сообщил о начале продаж нового инновационного внедорожника Hunkt Canticie, который многие эксперты считают более доступным аналогом популярного автомобиля Range Rover Sport.
Футбол
Въезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить
Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Футбол
Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»
Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»
Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Происшествия
Тучный сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета
Сын Никаса Сафронова заявил, что не удивлен, но собирается подавать в суд на автора ролика.
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
Спорт
Россия обыграла Китай на старте женского чемпионата мира по гандболу
Сборная России начала чемпионат мира с победы над сборной Китая. Команда Амброса Мартина не показала главным соперницам ничего.
Космос
Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку
«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Автоспорт
Квят занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби
Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий в команде "Торо Россо", занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой встречается сразу с несколькими девушками
Артистка признается, что сын невероятно популярен среди лиц противоположного пола, и даже не исключает, что у Архипа может быть сразу несколько увлечений.