РПЛ

ЮгополисЮгополисМатч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у игроков

Как ранее сообщал «Югополис», после возвращения из Уфы, с предыдущего матча, игроки футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской премьер-лиге, должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона.
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Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату

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Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли на резервную дату

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РПЛ перенесла матч «Сочи» – «Оренбург» из-за эпидемии ангины

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Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

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Рынок ипотеки ожидают новые максимумы В октябре была зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4% годовых.
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В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
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Автомобильный бренд Hanlong Auto сообщил о начале продаж нового инновационного внедорожника Hunkt Canticie, который многие эксперты считают более доступным аналогом популярного автомобиля Range Rover Sport.
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Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ

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Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
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Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

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На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

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Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку

«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
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