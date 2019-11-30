РПЛ
ЮгополисМатч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у игроков
Как ранее сообщал «Югополис», после возвращения из Уфы, с предыдущего матча, игроки футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской премьер-лиге, должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона.
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Здоровье
Министр здравоохранения посетила онкодиспансер в Уфе
Происшествия
В США при крушении самолета погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Хоккей
Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели
Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт.
Политика
В США перечислили самое странное советское оружие
Американское издание The National Interest назвало самые "странные" советские разработки. Речь идет исключительно об образцах автоматов.
Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
Футбол
«Валенсия» обыграла «Вильярреал» в примере
Матч 15-го тура чемпионата Испании Валенсия Вильярреал завершился со счетом 2:1.
Футбол
Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020
На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Жизнь по новым правилам: какие законы вступают в силу с 1 декабря
Стоимость будет равняться 90,5 долларам, а пошлина на товарный бензин поднимется до 27,1 долларов.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Гаджеты
В Huawei рассказали, в чем Harmony OS лучше Android
Старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан во время общения с журналистами рассказал, чем операционная система Harmony лучше Android.
Общество
Мара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»
Стритрейсерша Мара Багдасарян собирается пожаловаться президенту России Владимиру Путину на то, что ей не дают возможность получить водительское удостоверение.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.
Общество
СМИ сообщили о расследовании ЕС методов Google по сбору данных
29 ноября агентство сообщило, что ЕС разослал нескольким компаниям опросники с вопросами о методах сбора данных Google и обязали их предоставить ответ в течение месяца.
Армия и оружие
Первая загоризонтная РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство
С сегодняшнего дня (1 декабря 2019 года, воскресенье) на боевое дежурство заступает первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) 29Б6 типа "Контейнер".
Здоровье
В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди
В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Авто
Skoda показал новый Rapid для РФ
Политика
Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая
Китай выразил протест верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с ее высказываниями по Гонконгу, говорится в заявлении постпредства КНР при Женевской канцелярии ООН.
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".