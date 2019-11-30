РПЛ

ЮгополисЮгополисМатч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у игроков

Как ранее сообщал «Югополис», после возвращения из Уфы, с предыдущего матча, игроки футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской премьер-лиге, должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона.
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ФК «Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

ТАСС Спорт09:46

РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев

Чемпионат03:09

«Сочи» вернет фанатам деньги за билеты на перенесенный матч с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс10:55

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Sports.ru08:56

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Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли на резервную дату

Спорт день за днем04:03

РПЛ перенесла матч «Сочи» – «Оренбург» из-за эпидемии ангины

Metaratings03:00
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
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Министр здравоохранения посетила онкодиспансер в Уфе

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Первая загоризонтная РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство

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