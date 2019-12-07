Футбольный клуб "Сочи" сообщил, что вернет болельщикам деньги за билеты на матч 18-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщается на официальной странице "Сочи" в Twitter.

«Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

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