РПЛ

ProstoProSportProstoProSportМатч «Сочи» и «Оренбурга» перенесли из-за эпидемии ротавируса

Большая часть игроков и сотрудников «Сочи» заразились острой ротавирусной инфекцией. В связи с этим игру 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» решили перенести на резервную дату, говорится в сообщении лиги. Дата и время начала матча пока неизвестны.
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ФК «Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

ТАСС Спортвчера в 09:46

Перенесенный матч «Сочи» — «Оренбург», скорее всего, состоится 23 февраля

Матч ТВ07:35

РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев

Чемпионатвчера в 03:09

«Сочи» вернет фанатам деньги за билеты на перенесенный матч с «Оренбургом»

Спорт-Экспрессвчера в 10:55

«Сочи» может вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Sports.ruвчера в 08:56

Президент «Оренбурга»: Нам нужны три очка, но хотим их заработать в честной борьбе

Советский спортвчера в 04:10

Матч между Сочи» и «Оренбургом» может пройти 23 февраля

ProstoProSport09:46
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия

В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека

Лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями на федеральной автодороге А-121 "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии, погибли три человека, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:48
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Наука

Ученые назвали предотвращающий старение «утренний» напиток

Ученые из Бразилии, США, Франции и Германии заявили, что начинать утро с кофе полезно, так как содержащие кофеин напитки способствуют препятствованию старения мозга, передает "Российская газета".
Газета.Ru 03:02
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
110km.ru 28 ноября в 05:08
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Автоспорт

Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
РБК 10:04
Экономика

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
РБК 10:57
Армия и оружие

В ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о гибели двух человек в результате снайперского огня со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.
RT на русском 09:35
Кино

В Сеть слили девять минут удаленных сцен финала «Игры престолов»

Заметим, что сцены, не вошедшие в финальный монтаж заключительного сезона, ранее обнаружились на YouTube, смонтированные в почти десятиминутный ролик.
Российская газета 29 ноября в 05:09
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru вчера в 15:39
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
РИА Новости вчера в 18:29
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Биатлон

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Футбол

«Зенит» назвал свой стартовый состав на матч со «Спартаком»

Невские Новости 09:56
Единоборства

Рой Джонс высказался о бое Емельяненко и Кокляева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс высказал мнение о поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
RT на русском 07:13
Футбол

Мещеряков: «Локомотив» готовится к реконструкции стадиона

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с реконструкцией клубного стадиона.
Чемпионат 10:49
Политика

Савченко рассказала об отвращении к Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Телеканал 360° 00:27
Футбол

Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился

Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Lenta.ru вчера в 09:24
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Армия и оружие

В Британии признали превосходство российской артиллерии

News.ru вчера в 08:51
Политика

В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины

Министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина за его слова о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей.
REGNUM 10:52
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Кино

В Москве состоялась премьера военной драмы «Ржев»

30 ноября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве прошел премьерный показ фильма «Ржев».
Фильм Про 06:55
Политика

СМИ предупредили о подготовке США «трюка» против «Северного потока – 2»

Американские власти намерены устроить «санкционный трюк» и ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Таким образом, реализация проекта может оказаться под угрозой, пишет 1 декабря немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в сенате США.
Известия 10:19
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Армия и оружие

РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Газета.Ru 09:04
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