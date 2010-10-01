РПЛ

ProstoProSportProstoProSportМатч «Сочи» и «Оренбурга» перенесли из-за эпидемии ротавируса

Большая часть игроков и сотрудников «Сочи» заразились острой ротавирусной инфекцией. В связи с этим игру 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» решили перенести на резервную дату, говорится в сообщении лиги. Дата и время начала матча пока неизвестны.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

ФК «Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

ТАСС Спорт09:46

РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев

Чемпионат03:09

«Сочи» вернет фанатам деньги за билеты на перенесенный матч с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс10:55

«Сочи» может вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Sports.ru08:56

Президент «Оренбурга»: Нам нужны три очка, но хотим их заработать в честной борьбе

Советский спорт04:10

Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли на резервную дату

Спорт день за днем04:03

РПЛ перенесла матч «Сочи» – «Оренбург» из-за эпидемии ангины

Metaratings03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили, что офицер ВСУ убил своего подчинённого

Как указывает агентство, после этих слов между командиром роты и военнослужащим завязался конфликт, в ходе которого офицер ВСУ применил оружие и убил своего подчинённого, а после заявил, что военнослужащий погиб в результате обстрела.
RT на русском 20:56
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Экономика

Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Коммерсантъ 16:43
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
RT на русском 09:12
Политика

Путин пообещал навести порядок на телевидении

По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Pravda.Ru 02:22
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Происшествия

После гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело

После ДТП в Уярском районе Красноярского края, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.
РБК 01:34
Политика

Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор

Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
РИА Новости 10:55
Шоу-бизнес

Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович в эфире телеканала НТВ рассказала, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.
РИА Новости 21:30
Культура

В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

Live24 02:54
Единоборства

Боксер Беспутин стал чемпионом мира по версии WBA

В поединке за звание чемпиона мира Александру Беспутину противостоял другой российский боксер Раджаб Бутаев.
Вести.Ru 20:46
Кино

Создатели «Игры престолов» уточнили отличия Дрогона от кота

Kinonews.ru 03:25
Наука

Обнаружена смертельная опасность жирной пищи

Ученые в рамках исследования сумели обнаружить смертельную опасность жирной пищи.
Актуальные Новости 04:24
Наука

Ученые придумали структуру для защиты перовскита от разрушения

Хайтек 08:35
Космос

Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн

Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
ЭКД 28 ноября в 07:26
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
РБК 17:40
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс 15:20
Происшествия

В Гааге задержали подозреваемого в нападении с ножом

Преступление было совершено накануне. В результате нападения пострадали трое подростков.
Говорит Москва 12:21
Общество

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
РИА Новости 11:46
Общество

Мара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»

Стритрейсерша Мара Багдасарян собирается пожаловаться президенту России Владимиру Путину на то, что ей не дают возможность получить водительское удостоверение.
Известия 20:50
Политика

В США перечислили самое странное советское оружие

Американское издание The National Interest назвало самые "странные" советские разработки. Речь идет исключительно об образцах автоматов.
РЕН ТВ 21:09
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Хоккей

Овечкин забросил 18-ю шайбу в сезоне

Газета.Ru 20:59
Технологии

Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше

7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.
ГЛАС.RU вчера в 11:23
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru 18:40
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru вчера в 05:26
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Шоу-бизнес

Роза Сябитова разделась ради фотосессии

Розу Сябитову жестко раскритиковали за вызывающее фото.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета 21:06
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное