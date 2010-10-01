Большая часть игроков и сотрудников «Сочи» заразились острой ротавирусной инфекцией. В связи с этим игру 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» решили перенести на резервную дату, говорится в сообщении лиги. Дата и время начала матча пока неизвестны.

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Шоу-бизнес Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.

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