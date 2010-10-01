РПЛ
ProstoProSportМатч «Сочи» и «Оренбурга» перенесли из-за эпидемии ротавируса
Большая часть игроков и сотрудников «Сочи» заразились острой ротавирусной инфекцией. В связи с этим игру 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» решили перенести на резервную дату, говорится в сообщении лиги. Дата и время начала матча пока неизвестны.
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Футбол
Определились составы всех групп ЕВРО-2020
Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
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«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
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Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Происшествия
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По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские СМИ подвергаются преследованию в странах Прибалтики за историческую правду.
Политика
Эрдоган предложил Макрону проверить мозг
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил своему коллеге Эммануэлю Макрону проверить мозг.
Авто
Названы основные изменения для автомобилистов РФ с 1 декабря
Эксперты назвали основные изменения ПДД, которые нужно знать автомобилистам в РФ.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
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Футбол
Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не изучал сборные Уэльса и Финляндии.
Общество
Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Наука
Эксперты назвали смертельную опасность жирной пищи
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
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Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышов на время покинул Россию.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Футбол
СМИ узнали о задержании в Петербурге оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»
На прошлой неделе болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы во время матча 17-го тура против екатеринбургского «Урала».
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Культура
«Холодное сердце» поделится новогодним настроением
Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит «Холодное сердце 2». Первая часть мультфильма в 2013 году стала хитом и принесла студии Walt Disney рекордную прибыль.
Общество
«Алые паруса» признан лучшим праздником в мире
Конкурс рассматривал участников в 25 номинациях, помимо гран-при "Алые паруса" одержал победу в номинациях "Лучшее агентство в сфере организации праздников" и "Лучшее музыкальное событие".
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети
В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего «сменил пол».
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту
Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку с ножом на прохожих, которая произошла на мосту в центре Лондона.