Футбол
Sports.ruМатч «Спартак» – «Ростов» собрал 17 746 зрителей
«Спартак» принимает «Ростов» (2:0, второй тайм) в рамках 1/8 финала Олимп Кубка России. Встреча на стадионе «Открытие-Арена» собрала 17 746 зрителей.
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Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Футбол
«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
Футбол
Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»
В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Здоровье
В поликлинику №1 Петропавловска теперь можно записаться предварительно
В Петропавловской поликлинике №1 изменился порядок записи на плановый прием к узким специалистам: талоны можно получить по предварительной записи, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минздраве.
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Наука
Первые представители Homo sapiens появились в Африке
Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
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Pokemon GO заработала больше 3 млрд долларов
К нынешнему дню 2019 года игра уже заработала 774 млн. Общая сумма выручки за все время перевалила отметку в 3 млрд долларов.
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Политика
Палата представителей США потребовала введения санкций против Турции
США снова введут санкции против Турции из-за так называемой «операции» в Сирии и покупки у России С-400.
Религия
Польская православная церковь отказалась признать ПЦУ
Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) обвинила так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) в «нарушении евхаристического единства всего православия», а также обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании этой организации.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
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Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября
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Шоу-бизнес
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Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.
Авто
Назвали дату премьеры нового электрического кроссовера Fisker
Новый электрический кроссовер может составить конкуренцию Tesla Model Y, а его название и другая более детальная информация будет раскрыта в следующем месяце.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Гаджеты
Новый флагман среди процессоров Intel скоро появится в продаже
Intel Core i9-9900KS Special Edition – такое название получил новый процессор от компании Intel.
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.