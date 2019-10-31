Футбол

Sports.ruSports.ruМатч «Спартак» – «Ростов» собрал 17 746 зрителей

«Спартак» принимает «Ростов» (2:0, второй тайм) в рамках 1/8 финала Олимп Кубка России. Встреча на стадионе «Открытие-Арена» собрала 17 746 зрителей.
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Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

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Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.
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