Футбол
Sports.ruМатч «Спартак» – «Ростов» собрал 17 746 зрителей
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
«Спартак» принимает «Ростов» (2:0, второй тайм) в рамках 1/8 финала Олимп Кубка России. Встреча на стадионе «Открытие-Арена» собрала 17 746 зрителей.
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