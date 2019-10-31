Футбол

Sports.ruSports.ruМатч «Спартак» – «Ростов» собрал 17 746 зрителей

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
2 фото
«Спартак» принимает «Ростов» (2:0, второй тайм) в рамках 1/8 финала Олимп Кубка России. Встреча на стадионе «Открытие-Арена» собрала 17 746 зрителей.
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