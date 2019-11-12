РПЛ
Adindex.ru«Матч ТВ» подал в суд на «Чемпионат» из-за трансляции матчей РПЛ
Заявление зарегистрировано в базе суда 7 ноября 2019 г. Согласно иску, последний разместил у себя трансляцию футбольных матчей Российской Премьер-лиги. Мосгорсуд постановил принять предварительные обеспечительные меры по защите смежных прав на трансляцию матчей, о которых идет речь в документе.
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