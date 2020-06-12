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Областная газетаМатч «Урал» ‒ «Рубин» пройдёт при участии зрителей
Матч «Урал» ‒ «Рубин» пройдёт 20 июня на «Екатеринбург Арене». Встречу смогут посетить около 3 500 любителей футбола. Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», вход на стадион будет разрешён только при наличии средств индивидуальной защиты: перчаток и масок.
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Матч «Урал» — «Рубин» пройдет со зрителями: на стадион пустят только каждого десятого болельщика
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