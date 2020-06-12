Коронавирус

Областная газетаОбластная газетаМатч «Урал» ‒ «Рубин» пройдёт при участии зрителей

Матч «Урал» ‒ «Рубин» пройдёт 20 июня на «Екатеринбург Арене». Встречу смогут посетить около 3 500 любителей футбола. Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», вход на стадион будет разрешён только при наличии средств индивидуальной защиты: перчаток и масок.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ближайшие домашние матчи «Урала» пройдут со зрителями

Чемпионат04:34

Роспотребнадзор разрешил «Уралу» пустить болельщиков на матч. На стадион придут 3,5 тысячи человек

66.ru04:25

«Урал» получил разрешение на допуск болельщиков в матче с «Рубином»

Советский спорт04:30

«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями

Sports.ru04:30

«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями на трибунах

Sport24.ru04:09

Матч «Урал» — «Рубин» пройдет со зрителями: на стадион пустят только каждого десятого болельщика

Екатеринбург Онлайн03:49

Официально: «Урал» сыграет с «Рубином» при болельщиках

Матч ТВ03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

ИнфоСМИ 08:17
2
Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru вчера в 11:43
1,8K
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
9,4K
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
67
Политика

Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО

Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 10:13
156
Кино

Стала известна дата выхода драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Режиссёром фильма выступил Аарон Шнайдер, известный по ленте «Похороните меня заживо». Том Хэнкс также исполнил главную роль, писал NEWS.ru.
News.ru 06:22
Политика

ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
37
Политика

Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
296
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
34
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
387
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
36
Игры

Анонсирован ремейк Demon’s Souls

Игромания.ру вчера в 16:56
1
Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
1,2K
Общество

Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
655
Происшествия

В Нижневартовске загорелся резервуар для нефтепродуктов

В Нижневартовске загорелся резервуар для хранения нефтепродуктов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Газета.Ru 10:54
Общество

Названы сроки окончания первой волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
1
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,8K
Армия и оружие

Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня

Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
30
Общество

Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме

Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 06:40
1
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
359
Космос

Учёные заявили о новой катастрофе через неделю

Сторонники теории заговора заявили, что календарь майя, где они предсказали конец света, был просчитан неправильно.
SterlitamakTime.ru 09:54
2
Общество

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей

Lenta.ru 10:21
110
Наука

Ученые: музыка Моцарта снижает частоту приступов эпилепсии

Просмотрев записи пациентов, ученые пришли к выводу, что во время прослушивания музыка Моцарта количество приступов было меньше.
Сайт интересных новостей вчера в 14:18
2
Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

REGNUM 01:16
1,7K
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
5
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
1,1K
Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
44
Здоровье

Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась.
РБК 10:16
76
Игры

EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront

Megaobzor.com вчера в 18:06
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Урал
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Екатеринбурга. Выступает в РФПЛ. Основан в 1930 году. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Уралмашстрой» при Уральском заводе тяжёлого машиностроения, затем неоднократно менявший своё название.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное