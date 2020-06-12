Коронавирус
Областная газетаМатч «Урал» ‒ «Рубин» пройдёт при участии зрителей
Матч «Урал» ‒ «Рубин» пройдёт 20 июня на «Екатеринбург Арене». Встречу смогут посетить около 3 500 любителей футбола. Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», вход на стадион будет разрешён только при наличии средств индивидуальной защиты: перчаток и масок.
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Матч «Урал» — «Рубин» пройдет со зрителями: на стадион пустят только каждого десятого болельщика
Екатеринбург Онлайн03:49
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
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В России увеличили пособия по безработице
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Политика
Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО
Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 10:13
Кино
Стала известна дата выхода драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Режиссёром фильма выступил Аарон Шнайдер, известный по ленте «Похороните меня заживо». Том Хэнкс также исполнил главную роль, писал NEWS.ru.
News.ru 06:22
Политика
ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
Политика
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Игры
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Игромания.ру вчера в 16:56
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Общество
Супруга президента Украины заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
Происшествия
В Нижневартовске загорелся резервуар для нефтепродуктов
В Нижневартовске загорелся резервуар для хранения нефтепродуктов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Газета.Ru 10:54
Общество
Названы сроки окончания первой волны коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 06:40
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Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Космос
Учёные заявили о новой катастрофе через неделю
Сторонники теории заговора заявили, что календарь майя, где они предсказали конец света, был просчитан неправильно.
SterlitamakTime.ru 09:54
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Ученые: музыка Моцарта снижает частоту приступов эпилепсии
Просмотрев записи пациентов, ученые пришли к выводу, что во время прослушивания музыка Моцарта количество приступов было меньше.
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Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
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Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
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На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
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Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России
Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась.
РБК 10:16
Игры
EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront
Megaobzor.com вчера в 18:06