Футбол
Кавказский узелМатч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ. После окончания игры члены команд устроили потасовку прямо на поле.
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Президент ПФЛ — о драке футболистов на матче в Астрахани: «Будем проводить разбирательство»
Sport24.ruвчера в 10:17
Тренер «Волгаря» Виталий Панов — о стычке после игры с «Легион Динамо»: «Знали, что будут провокации»
Спорт-Экспрессвчера в 09:49
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Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21
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В Мытищах водитель зарезал пешехода
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Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Кино
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Общество
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Ротару вернется в Россию на заработки
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Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
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Политика
Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии
Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
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Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
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Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Армия и оружие
Соединение в ЗВО скоро получит бригадный комплект комплекса «Искандер»
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