Футбол

Кавказский узелКавказский узелМатч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой

Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ. После окончания игры члены команд устроили потасовку прямо на поле.
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