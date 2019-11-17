Футбол
Кавказский узелМатч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ. После окончания игры члены команд устроили потасовку прямо на поле.
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Общество
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Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе
Политика
В Китае рассказали о слабых местах России
Китайское издание Sohu рассказало о слабых места России.
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Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
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Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Наука
Родной язык предсказывает успех в обучении иностранному языку
Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от иностранного языка с родным языком изучающего.
Музыка
Сергей Шнуров заставил Гагарину закрыть кнопку платьем
Гаджеты
AMD представит новую линейку топовых видеокарт в начале января
Как пишет источник со ссылкой на ресурс Chiphell, правильно предсказавший ряд анонсов видеокарт AMD прошлых поколений, компания готовит большой анонс на выставке CES 2020.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Шоу-бизнес
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы Гузеевой
Сравнив внешность обеих звёзд на совместном фото, сделанном несколько лет назад, фанаты заявили, что Примадонна выглядит гораздо моложе Ларисы Гузеевой, разница в возрасте которых составляет десять лет.
Политика
Помощник Пенса назвала разговор Трампа с Зеленским неуместным
Напомним, в Конгрессе США продолжается рассмотрение дела об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Шоу-бизнес
Неловкий момент: Друг МакSим показал настоящее лицо певицы
Певица МакSим в последнее время не радует своих поклонников.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Шоу-бизнес
Кети Топурия опубликовала первое фото со Львом Деньговым
Долгое время Кети Топурия никак не комментировала свою личную жизнь, публикуя только интригующие фото, на которых была видна мужская рука.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Автоспорт
Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло, он сумел финишировать только на 14-м месте.
Происшествия
Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами
Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.