Футбол

Кавказский узелКавказский узелМатч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой

Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ. После окончания игры члены команд устроили потасовку прямо на поле.
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REGNUM вчера в 23:15
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Комсомольская правда вчера в 23:42
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Lenta.ru вчера в 23:29
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Вестник вчера в 20:15
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News.ru 16 ноября в 06:38
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Lenta.ru вчера в 17:55
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Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

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После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

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