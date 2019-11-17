Футбол
Кавказский узелМатч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ. После окончания игры члены команд устроили потасовку прямо на поле.
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В Астрахани футболисты устроили драку сразу после финального свистка
Астраханские новостивчера в 11:38
Президент ПФЛ — о драке футболистов на матче в Астрахани: «Будем проводить разбирательство»
Sport24.ruвчера в 10:17
Тренер «Волгаря» Виталий Панов — о стычке после игры с «Легион Динамо»: «Знали, что будут провокации»
Спорт-Экспрессвчера в 09:49
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Сербия — Украина 2:2
Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
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Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору
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