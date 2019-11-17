Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ. После окончания игры члены команд устроили потасовку прямо на поле.

Здоровье Ученые рассказали о глобальной мировой эпидемии суперинфекции Американские исследователи с огромным чувством тревоги сделали сенсационное предупреждающее заявление о разворачивающейся во всём мире масштабной глобальной эпидемии суперинфекций.

Политика В Китае назвали четыре слабых места России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН «Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Авто Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada Согласно исследованию Google Россия и аналитической компании Ipsos, больше всего поисковых запросов приходится на модели Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada.

Происшествия В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.

Технологии Air Race E анонсировала первый в мире электрический гоночный самолет В воскресенье, 17 ноября, на проходящем в Дубае при поддержке Airbus турнире по воздушным гонкам в рамках авиасалона Dubai Air Show был представлен первый в мире электрический гоночный самолёт White Lightning.

Футбол Сербия — Украина 2:2 Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.

Политика Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Финансы Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.

Общество На Сахалине ожидают сильный снегопад Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игры Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.