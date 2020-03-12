Коронавирус
Красная веснаМатч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
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Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
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США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
Происшествия
СКР возбудил дело о взятках в липецком ГУ МЧС
Следственное управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении ряда руководителей регионального ГУ МЧС по факту получения взяток группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
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В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Экономика
Мишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Общество
ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса
Сегодня, 11 марта, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус официально объявил о пандемии в связи с коронавирусом.
Общество
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Еще четыре случая коронавирусной инфекции выявлены в столице. Таким образом, число заболевших в Москве достигло 19.
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Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Политика
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Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
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Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым
Поклонская поняла, что связала свою судьбу не с тем человеком и вовсе разочаровалась в отношениях с мужчинами.
Энергетика
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Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Политика
Байден на праймериз Демпартии лидирует в четырех штатах США
Бывший вице-президент – главный соперник Трампа на выборах На праймериз Демократической партии в Соединенных Штатах побеждает бывший вице-президент Джо Байден.
Политика
Путин провел переговоры с премьером Болгарии
Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым сотрудничество в энергетической сфере, сообщается на сайте Кремля.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters.
Авто
Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao
Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.
Авто
Rolls-Royce посвятил особый Dawn родстерам 1920-х годов
При создании модели дизайнеры черпали вдохновение в легендарных родстерах 1920-х годов, а также старались воплотить "беззаботность далекой эпохи" в смелом и современном облике автомобиля.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Культура
Шляпы и клеш для «Невесты комдива»: что носили в 70-х
Особый шик проекту придали наряды 70-х годов.
Футбол
«МЮ» впервые в истории проводит официальный матч при пустых трибунах
Сегодня «Юнайтед» впервые в истории играет в официальном матче при пустых трибунах.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Общество
Премьер-министр Канады Трюдо с супругой помещены под карантин
СМИ Канады распространили сообщение, что 48-летний премьер-министр Джастин Трюдо и его супруга, бывшая телеведущая и фотомодель Софи Грегуар помещены под карантин.
Футбол
Крыховяк о коронавирусе: «Это тест на нашу ответственность. Не собирайтесь у стадионов и болейте за нас около телевизоров»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.