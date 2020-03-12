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Красная веснаКрасная веснаМатч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен

Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
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Матч «Ювентус» — «Лион» в Лиге чемпионов перенесён

Чемпионат12:25

Матчи «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» перенесены из-за коронавируса

Спорт-Экспресс12:14

УЕФА объявил об отмене матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион»

Sport24.ru12:21

Матчи ЛЧ «Ман Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» отложены на неопределенный срок из-за коронавируса

Матч ТВ12:23

Игра «Ювентус» – «Лион» перенесена. У защитника туринцев Ругани коронавирус

Sports.ru12:20

Матчи «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» перенесены из-за коронавируса

Советский спорт12:25

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Лион» перенесен

РИА Новости12:23
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