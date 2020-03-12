Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен

Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Происшествия СКР возбудил дело о взятках в липецком ГУ МЧС Следственное управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении ряда руководителей регионального ГУ МЧС по факту получения взяток группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Экономика Мишустин объяснил падение рынков Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.

Общество На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.

Общество ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса Сегодня, 11 марта, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус официально объявил о пандемии в связи с коронавирусом.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.

Политика Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.

Политика Путин провел переговоры с премьером Болгарии Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым сотрудничество в энергетической сфере, сообщается на сайте Кремля.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.