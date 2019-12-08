Лига чемпионов
Евро-футбол.руМатч «Зенита» и «Бенфики» рассудит испанская бригада арбитров
УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». Главным арбитром назначен Матеу Лаос. В роли ассистентов будут представлены Себриан Девис и Роберто дель Паломар (все из Испании).
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